В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге

Фото: МАХ/"Следком"

Правоохранительные органы в Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге. Об этом сообщает управление МВД России по региону в мессенджере MAX.

"В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону полицейскими обнаружен подозреваемый в особо тяжком преступлении", – сказано в сообщении.

Мужчину доставят в СУ СК РФ по Ростовской области.

Ночью 9 июля в доме на улице 1-й Котельной в Таганроге нашли тела двух женщин и мужчины. По данным следствия, их убили.

По факту случившегося открыли уголовное дело об убийстве. В СК позже сообщили, что установили личность преступника. Он, по предварительной информации, покинул место происшествия на машине.

По данным СМИ, подозреваемым является 44-летний экс-полицейский по имени Евгений. Он якобы зарезал тестя ножом, а тещу и бабушку жены застрелил из карабина "Сайга".