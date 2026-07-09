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09 июля, 12:37

Шоу-бизнес

Представитель группы "Звери" опровергла слухи об их уходе со сцены

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Сведения о том, что группа "Звери" уходит со сцены, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщила организатор предстоящего концерта коллектива Ксения Шаповалова.

Информация о полном прекращении концертной деятельности коллектива появилась в СМИ на фоне поста лидера группы Романа Билыка в телеграм-канале. Он написал, что концерт в "Лужниках" 15 августа станет последним большим выступлением коллектива перед уходом в творческий отпуск, который начнется в 2027 году.

По словам Шаповаловой, группа не сообщала об уходе со сцены – речь идет лишь о творческом отпуске. Также организатор призвала не "переворачивать слова".

Ранее сообщалось, что народный артист России Сергей Маковецкий не собирается уходить на пенсию или брать паузу в творческой деятельности. По словам актера, у него еще "многое впереди".

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