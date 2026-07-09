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09 июля, 13:27

Технологии

Свадьба роботов-гуманоидов впервые прошла в Москве

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В Москве, в библиотеке имени А. С. Пушкина, состоялась свадьба роботов-гуманоидов – офисного работника и блогера Роберта и балерины Матильды, сообщает РИА Новости.

Впервые роботы были представлены в рамках ПМЭФ-2026. По словам ведущей свадьбы Марии Пантюхиной, Роберта и Матильду объединили современные технологии и общие ценности, такие как стремление к знаниям, развитию и сотрудничеству.

В ходе церемонии Роберт дал обещание быть для Матильды опорой и надежным партнером "во всех алгоритмах жизни". Невеста, в свою очередь, поклялась быть источником вдохновения и оберегать их отношения "в каждом цикле времени".

Обручальные браслеты вынес их "домашний питомец", робопес Догматик.

"На основании полной совместимости версий, успешной синхронизации систем и согласия обеих сторон объявляю вас роботосупругами", – заключила ведущая.

Заместитель генерального директора компании-разработчика роботов IT-Imperial Анна Багдасарян отметила, что эти мероприятия обращают внимание на сложную технологию гуманоидной робототехники. Кроме того, они показывают, что роботы могут быть полезны людям – благодаря автоматизации труда, которой помогает робототехника, может освободиться время для культуры.

Ранее в Сети распространилось видео из Китая, на котором робот-гуманоид исполнял лунную походку, однако потерял равновесие на ступеньках и упал. Его вынесли со сцены, а пользователи пошутили, что "танцор" оказался слишком молод и "уснул".

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