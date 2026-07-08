Врач Мисникова: мужчины массово теряют тестостерон из-за пластиковых контейнеров

Уровень тестостерона у мужчин за полвека сократился более чем вдвое, подсчитали ученые. Чем грозит такая динамика и можно ли поднять уровень гормона самостоятельно, разбиралась Москва 24.

Меньше мужского?

Общий уровень тестостерона у мужчин упал на 54% в период с 1972 по 2019 год, сообщила газета Guardian со ссылкой на данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии.



Тестостерон – это гормон, который находится в организме и у женщин, и у мужчин (преимущественно). Его количество отражается как на внешности, так и на внутренних системах организма.



Ученые объединили данные шести исследований, каждое из которых включало минимум три временные точки. В общей сложности были проанализированы показатели почти 119 тысяч человек из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании: все тесты независимо друг от друга показали снижение тестостерона, причем после 2000 года тенденция ускорилась.





Хагай Левин профессор Школы общественного здоровья и медицины имени Брауна в Израиле Если бы мне пришлось гадать – и это лишь предположение, основанное на имеющихся данных, – я бы сказал, что, возможно, от четверти до половины снижения объясняется ожирением и метаболическим синдромом.

Кроме того, профессор Аллан Пейси из Манчестерского университета выразил обеспокоенность растущей рекламой добавок тестостерона в соцсетях. По его мнению, искусственное введение гормона в организм может ухудшить мужскую фертильность.



Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева в разговоре с Москвой 24 связала дискуссии о наличии у мужчин "критических дней" с андрогенодефицитом – заболеванием, характеризующимся нехваткой тестостерона. Лечение в данном случае подбирается исходя из индивидуальных особенностей и результатов комплексного обследования, подчеркнула специалист.

ЗОЖ поможет?

Прежде всего на уровень тестостерона в организме влияет характер питания и потребляемых продуктов. Консерванты, стабилизаторы и пищевые добавки, которые содержатся в упакованных продуктах, так или иначе блокируют развитие ферментной системы, рассказал Москве 24 уролог-андролог Владислав Гладышев.



По его словам, рацион влияет не только на уровень тестостерона, но и на падение количества сперматозоидов.



"Однако стоит сделать поправку на то, что методы аналитики в 1972 году и сейчас сильно разнятся. Раньше все делали в пробирках, проводили химические реакции, сейчас используются иммуноферментные системы, которые определяют показатели до сотых и тысячных долей. Разница в методах тоже может влиять на цифры в исследованиях", – рассказал Гладышев.





Владислав Гладышев уролог-андролог Снижение уровня тестостерона отражается на мужском населении прежде всего через ожирение. В жировой ткани есть фермент ароматаза, который превращает тестостерон в женские гормоны. То есть чем больше жира, тем меньше тестостерона.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Инна Мисникова в разговоре с Москвой 24 подтвердила тревожную тенденцию: уровень тестостерона у мужчин снижается в среднем на 1–2% в год. По ее мнению, основная проблема кроется в значительных изменениях образа жизни и экологии, произошедших за последние 50 лет.



В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы. Люди постоянно контактируют с химическими веществами, которые, попадая в организм, имитируют действие женских половых гормонов или блокируют тестостерон.



"К ним относятся бисфенол А, содержащийся в некоторых пластиковых контейнерах и магазинных чеках, фталаты, присутствующие в косметике и упаковке, а также пестициды и микропластик", – добавила специалист.



Еще один фактор массового падения тестостерона – хроническая тревога, которая повышает уровень кортизола, что понижает количество тестостерона. Низкий уровень гормона влияет не только на половую функцию, но и весь организм в целом, предупредила Мисникова.





Инна Мисникова эндокринолог, доктор медицинских наук Отмечаются потеря мышечной массы, увеличение объема висцерального жира в области живота, слабость и быстрая утомляемость. Кроме того, могут возникнуть проблемы с психическим здоровьем, такие как хроническая усталость, апатия, раздражительность, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и повышенный риск развития депрессии.

Доказана также тесная связь между низким тестостероном и развитием инсулинорезистентности, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний, обратила внимание врач.



"Повышать уровень тестостерона нужно, но только при наличии показаний. В медицине действует важное правило: лечат не цифры в бланке анализов, а пациента. Поэтому при подозрении на проблему необходимо обратиться к врачу-эндокринологу или андрологу", – призвала эксперт.



Лучший способ безопасно повысить уровень тестостерона – профилактика через изменение образа жизни, согласилась эксперт.



"Избавление от лишнего жира, особенно в области талии, является самым эффективным шагом. Тренировки с отягощениями, такие как занятия со штангой, гантелями или на тренажерах, два-три раза в неделю дают мощный эффект. Однако перед началом занятий стоит предварительно проконсультироваться с врачом", – добавила она.



Не менее важен качественный сон: необходимо спать семь-восемь часов в полной темноте и прохладе. В питании следует сделать акцент на достаточное количество полезных жиров, включая оливковое масло, орехи, авокадо, яйца и жирную рыбу. Также важна минимизация стресса: практики расслабления, контроль над рабочими нагрузками и баланс между трудом и отдыхом помогут снизить уровень кортизола.



Если эти методы не работают или количество гормона критически низкое из-за возраста или заболеваний, врач может назначить заместительную гормональную терапию. Делать это самостоятельно категорически запрещено, так как это способно привести к бесплодию, изменению состава крови и проблемам с сердцем, резюмировала Мисникова.

