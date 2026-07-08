Трамп заявил, что США получили землю на Украине в рамках сделки по минералам

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Американский президент Дональд Трамп признался, что США получили немного земли на Украине в рамках сделки по минеральным ресурсам. Об этом он сообщил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

"Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля", – заявил глава Белого дома.

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых в мае 2025 года. Согласно договору, Штаты должны были оказывать финансовую помощь киевскому режиму. Тот в свою очередь обещал предоставить американцам доступ к своим месторождениям.

В январе 2026 года Трамп заявлял, что США вернут все средства, потраченные на Украину. Он указывал, что это удастся сделать за счет заключенной с Киевом сделки по минеральным ресурсам.