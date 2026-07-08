Список авто для такси пополнят модели Jetour, Tenet, Omoda и Jeland

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева​

Список локализованных автомобилей для такси в скором времени пополнят модели брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. Об этом сообщил Минпромторг России.

"После утверждения соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в перечень входят 28 моделей авто. Список обновляется по мере локализации новых машин. Чтобы попасть в него, автомобиль должен соответствовать одному из трех критериев:



совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок;

автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года;

машина выпущена в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в ее отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.

При этом для соответствия третьему критерию согласованы дополнительные условия. Возможность включения модели в перечень рассматривается в том случае, если авто набирает не менее 1 500 баллов локализации без учета НИОКР, а инвестиции компании в развитие производства за последние два года составляют не менее 10 миллиардов рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий освободить электромобили от требований локализации для работы в такси. Предполагается, что это должно снизить потребление бензина в России и сгладить сезонные пики потребления топлива. Вместе с тем реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из федбюджета.