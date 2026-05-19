Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:02

Транспорт
Главная / Новости /

Мантуров: один из китайских брендов рассматривает локализацию в РФ гибридов

Один из китайских брендов рассматривает локализацию в РФ гибридов – Мантуров

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Один из китайских брендов размышляет над локализацией новых моделей электромобилей и гибридов в России, заявил ИС "Вести" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"То, что мне сегодня было показано одним из брендов, касается новых моделей, в том числе бюджетных. Этот бренд готов предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где он не пересекается напрямую с "АвтоВАЗом", но востребован", – отметил он.

Мантуров также выразил мнение, согласно которому российские потребители будут заинтересованы в этом. При этом требования России в данном вопросе включают высочайший уровень локализации и унификации с другими производителями, добавил вице-премьер.

Ранее глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов не исключил, что компания в будущем может создать беспилотный автомобиль. По его словам, весь мир "двигается в беспилотность". Отечественный концерн традиционно выпускает машины компактного класса, однако в этом сегменте уже присутствуют элементы беспилотности, подчеркнул он.

"Мослекторий": Николай Чеканов – о создании народного автомобиля

Читайте также


транспортавто

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика