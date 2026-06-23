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23 июня, 21:25

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Bild: одна из старейших пивоварен Германии подала заявление о банкротстве

Одна из старейших пивоварен Германии подала заявление о банкротстве

Фото: 123RF.com/igorr

Одна из старейших пивоварен Германии Hofbrauhaus Wolters GmbH из города Брауншвейг подала заявление о банкротстве, сообщает газета Bild.

Причинами такого решения стали общее падение спроса на пиво и увеличение издержек производства, которое связано в том числе с подорожанием электроэнергии. В прошлом году потребление пива в Германии снизилось на 5,8%, а объемы продаж – на рекордные 6%.

Hofbrauhaus Wolters GmbH имеет почти 400-летнюю историю, ее корни уходят в 1627 год. Компания известна маркой пива Wolters.

По информации Союза германских пивоваров, за последние шесть лет в ФРГ прекратили работу 137 пивоварен, включая такие крупные, как Oettinger.

Ранее сообщалось, что монастырская немецкая пивоварня Weltenburger, которая считается старейшей в мире, будет продана из-за падения продаж пива. Предприятие планировала приобрести пивоваренная компания Schneider Weisse из Мюнхена. Сделку хотели закрыть в 2027 году, при этом информация о сумме продажи не называлась.

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