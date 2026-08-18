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18 августа, 13:18

Транспорт

В метро Москвы появились детские информационные материалы о правилах поведения

Фото: depositphotos/aleoks

На станции метро "Стахановская" Некрасовской линии появились первые информационные материалы о правилах поведения в транспорте, рассчитанные на детскую аудиторию. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Главным героем новых материалов стал персонаж Метроша. На стикерах и плакатах он показывает, как правильно проходить через рамки металлодетектора, класть вещи на багажную ленту и почему это важно. Также Метроша напоминает, что трогать забытые предметы нельзя.

При создании визуальных материалов дизайнеры московского транспорта опирались на успешный опыт внедрения информационных стикеров и плакатов в метро, рассказывающих о правилах пользования, культуре поведения и способах оплаты проезда.

Особое внимание уделили особенностям восприятия детской аудиторией: добавили яркие цветовые акценты, а также создали обрамление с рельсовым паттерном и след от кисточки, который подчеркивает ключевые моменты.

На первом этапе специалисты подготовили 15 различных материалов. Их разместили на информационных стендах в вестибюлях, на эскалаторах и платформах. В дальнейшем специалисты будут ждать обратной связи от пассажиров, чтобы определить перспективы развития проекта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что развитие метрополитена остается стратегическим приоритетом Москвы. С 2010 года число станций с учетом МЦК выросло с 182 до 306, открыты БКЛ, МЦК, Некрасовская, Солнцевская и Троицкая линии.

В этом году планируется запуск первых станций Рублево-Архангельской линии, а в дальнейшем – Бирюлевского радиуса. Доля новых поездов выросла с 13 до 80%, в 2026–2027 годах парк пополнится 700 вагонами "Москва-2026".

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