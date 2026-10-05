Путин заявил, что у каждого ребенка должны быть равные возможности для образования

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У каждого ребенка в России, вне зависимости от региона, должны быть равные возможности для качественного образования. Об этом заявил Владимир Путин в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса "Точка роста" в Якутии.

По его словам, реализация образовательных и просветительских проектов, в том числе и в небольших населенных пунктах, является частью совместных усилий, направленных на развитие отечественной школы. Совместная работа государства и бизнеса делают эту цель реальной.

"Нужно распространять лучшие практики учителей, управленческие подходы, использовать потенциал таких передовых учреждений, как ваш образовательный комплекс", – добавил российский лидер, обращаясь к руководству комплекса "Точка роста".

С 2019 года в рамках госпрограммы развития образования в стране в общей сложности были открыты 1 719 новых школ. В них учатся более 1 миллиона учеников.

Ранее Путин в видеообращении поздравил всех российских педагогов с профессиональным праздником. Он напомнил, что в 2026 году на государственном уровне был закреплен особый статус педагога.

Кроме того, глава государства пожелал учителям и их родным здоровья и благополучия. Президент добавил, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы, делая их более комфортными для преподавателей и учеников.

