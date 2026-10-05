Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 15:55

Общество

Путин заявил, что у каждого ребенка должны быть равные возможности для образования

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

У каждого ребенка в России, вне зависимости от региона, должны быть равные возможности для качественного образования. Об этом заявил Владимир Путин в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса "Точка роста" в Якутии.

По его словам, реализация образовательных и просветительских проектов, в том числе и в небольших населенных пунктах, является частью совместных усилий, направленных на развитие отечественной школы. Совместная работа государства и бизнеса делают эту цель реальной.

"Нужно распространять лучшие практики учителей, управленческие подходы, использовать потенциал таких передовых учреждений, как ваш образовательный комплекс", – добавил российский лидер, обращаясь к руководству комплекса "Точка роста".

С 2019 года в рамках госпрограммы развития образования в стране в общей сложности были открыты 1 719 новых школ. В них учатся более 1 миллиона учеников.

Ранее Путин в видеообращении поздравил всех российских педагогов с профессиональным праздником. Он напомнил, что в 2026 году на государственном уровне был закреплен особый статус педагога.

Кроме того, глава государства пожелал учителям и их родным здоровья и благополучия. Президент добавил, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы, делая их более комфортными для преподавателей и учеников.

В московских школах отмечают День учителя

Читайте также


властьобразованиеобщество

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика