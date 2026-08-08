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08 августа, 11:43

Общество

Осенние каникулы у ряда школьников в РФ будут длиннее зимних

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Осенние каникулы у школьников, которые учатся по четвертям, в 2026/2027 учебном году продлятся 12 дней, а зимние – 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план каникул, направленный Минпросвещения РФ в регионы.

Согласно календарю, осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных дней и праздничного нерабочего дня 4 ноября суммарный отдых школьников составит 12 дней.

Зимние же каникулы начнутся 31 декабря и продлятся по 10 января включительно – итого 11 дней.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Ранее Минпросвещения РФ анонсировало масштабные изменения в школьной программе, которые вступят в силу с 1 сентября. Обществознание останется только в 9–11-х классах, а часы на историю увеличат. Программа по истории станет единой, с фиксированным временем и строгим порядком тем.

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