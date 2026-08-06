Уроки математики и физики в российских школах станут более прикладными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Уроки математики, химии, биологии и физики в 10-х и 11-х классах станут более прикладными. Изменения ожидаются после вступления в силу нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

В ведомстве рассказали, что в список метапредметных результатов для школьников включат навыки работы с ИИ. Отмечается, что в рамках практикоориентированного обучения дети смогут строить и обучать нейросети, реализовывать этапы машинного обучения, а также рассматривать переобучение и устройство ИИ-агентов на базе больших языковых моделей.

В 2026/2027 учебном году в рамках уроков информатики школьники продолжат системно изучать искусственный интеллект. Они будут знакомиться с основными понятиями вроде ИИ, машинного обучения и узнают, где использовать эти технологии. Уже на углубленном уровне ученики смогут узнать о типовых задачах анализа данных, принципах работы и ограничениях искусственного интеллекта.

В Минпросвещения подчеркнули, что важной задачей образовательной системы является обучение детей безопасному использованию современных технологий, критическому восприятию результатов их работы и обращению к цифровым инструментам в будущем. В ведомстве выступили за грамотное применение ИИ в сфере образования.

Ранее сочинский филиал Российского университета дружбы народов (РУДН) первым среди российских вузов отказался от выпускных квалификационных работ (ВКР) для бакалавров-юристов. В учебном заведении объяснили решение стремительным развитием нейросетей, которые способны быстро анализировать судебную практику и готовить юридические тексты.

При этом вместо подготовки объемных дипломных работ студенты будут демонстрировать практические навыки, в том числе умение решать сложные правовые ситуации.