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06 августа, 17:54

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FM: животный белок вырастили ученые в листьях табака и салата

Ученые вырастили в листьях табака и салата животный белок

Фото: 123RF.com/amonlada

Британские исследователи впервые смогли вырастить в листьях табака и салата животный белок миоглобин, который отвечает за вкус и цвет мяса. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Frontiers in Microbiology.

Благодаря этой разработке мясные продукты растительного происхождения в будущем смогут готовить так, чтобы они почти не отличались от настоящих.

Ученые использовали метод "генной пушки". Особым устройством в клетки табака и салата были внедрены гены бычьего и свиного миоглобина.

Листья приняли новый генетический материал и произвели животный белок. Таким образом, с одного килограмма сухих листьев удалось получить порядка 800 миллиграммов миоглобина. Как отметили авторы работы, при использовании иных методов получилось бы втрое меньше белка.

По словам доктора Алексии Грофф из Имперского колледжа Лондона, миоглобин можно получать в хлоропластах. Белок извлекают из листьев и добавляют в растительные стейки, чтобы сделать их ярче, вкуснее и питательнее.

Ученые отмечают, что в настоящем мясе намного больше такого белка, однако выращивание растений проще и дешевле, чем разведение скота.

Ранее диетолог Елена Хохлова рассказала об опасности веганства и вегетарианства. По ее словам, такое питание не подходит детям и подросткам, у которых организм растет и требует много белка, железа и кальция. Также с проблемами при переходе на веганство могут столкнуться взрослые спортсмены, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

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