Мастер-классы, квизы и паблик-токи пройдут на фестивале в честь 11-летия "Москвариума"

Фото: пресс-служба Москвариума

На ВДНХ с 7 по 9 августа состоится семейный фестиваль "Почувствуй "Москвариум" по-новому", приуроченный к 11-летию "Москвариума". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостей ждут десятки активностей: творческие мастер-классы, квизы, паблик-токи и образовательные программы. Также можно будет смастерить открытки и бесплатно отправить их в любой регион страны через ящик "Почты России".

7 августа пройдет превью фестиваля "Первая волна": с 13:00 до 16:00 гости смогут поучаствовать в активностях на втором этаже и в пространстве Аквариума. Основная программа состоится 8 и 9 августа с 12:00 до 18:00.

8 августа в 11:00 актриса Дарья Мельникова прочитает книгу издательства "Ламинария", а в 14:30 состоится лекция от научно-популярного журнала "ДУМАЙ" на тему "Что скрывает океан и как это узнать?".

9 августа в 14:30 можно будет посетить выступление куратора экопросветительских проектов Росводресурсов Даниила Пузырева на тему "Вода объединяет". Также будет работать эколого-просветительская зона Росводресурсов с VR-кинотеатром, где покажут видеоролики в формате 360 градусов о водных объектах России.

Фестиваль разделят на две части: "Океан вокруг" и "Океан внутри". В первой гости будут узнавать новое с помощью ощущений, а во второй – с помощью зрения, игры и удивления. На входе детям выдадут карту фестиваля, чтобы они сами могли составить маршрут.

В рамках проекта "С океаном начистоту" пройдет AR-игра по спасению подводного мира от мусора. Центральным арт-объектом станет "Волна желаний", где посетители оставят пожелания на бумажных ракушках.

На площади перед входом также состоится семейная игра "Море волнуется раз", где участники превратятся в морских обитателей и вместе создадут настоящий океан.

Во все дни на сцене второго этажа будут разыгрывать билеты в Аквариум и на водное шоу "Русалочка. Любовь двух миров", приглашения на проект "Море музыки" и сюрпризы от партнеров.

Посетители смогут увидеть открытые тренировки и кормления жителей "Москвариума", посетить экскурсии. Также запланированы показы мюзикла "Русалочка. Любовь двух миров" и детского спектакля "Золотой ключик". Открыта и обновленная мультимедийная выставка "Капибарабууум". Помимо этого, вечером 8 августа в пространстве "Море музыки" пройдет практика хатха-йоги с медитацией.

Ранее в "Москвариуме" появились светящиеся рыбы. Яркая окраска флуоресцентных тернеций проявляется за счет встроенного в ДНК гена, заимствованного у кораллов и медуз. Под ультрафиолетом они начинают ярко светиться.

