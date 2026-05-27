Морские ангелы появились в "Москвариуме" на ВДНХ

В "Москвариуме" на ВДНХ теперь можно увидеть морских ангелов – уникальных крылоногих моллюсков. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

"В "Москвариуме" появились морские ангелы – одни из самых необыкновенных подводных обитателей. Увидеть этих созданий – большая удача, ведь они встречаются только в холодных водах и на большой глубине", – говорится в сообщении.

Clione limacina – это крылоногий моллюск, произошедший от общего с современными улитками предка. Название "морской ангел" он получил благодаря прозрачному телу и двум изящным крыльям, которые придают моллюску вид фантастического существа. Замысловатые и грациозные движения "ангелов" производят впечатление, что они не плавают, а парят в воде.

Новых обитателей "Москвариума" поселили в специально оборудованный аквариум, где для них сформировали привычные условия, приближенные к естественным. В течение нескольких месяцев сотрудники Российской академии наук и другие специалисты будут проводить исследования по их изучению.

Ранее в "Москвариуме" поселились илистые прыгуны и василиски. Для новых обитателей оборудовали просторный биотопный аквариум, создали подходящий микроклимат и продумали систему кормления, соответствующую их рациону.



