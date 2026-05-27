Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 11:02

Город

Морские ангелы появились в "Москвариуме" на ВДНХ

Фото: пресс-служба "Москвариума"

В "Москвариуме" на ВДНХ теперь можно увидеть морских ангелов – уникальных крылоногих моллюсков. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

"В "Москвариуме" появились морские ангелы – одни из самых необыкновенных подводных обитателей. Увидеть этих созданий – большая удача, ведь они встречаются только в холодных водах и на большой глубине", – говорится в сообщении.

Clione limacina – это крылоногий моллюск, произошедший от общего с современными улитками предка. Название "морской ангел" он получил благодаря прозрачному телу и двум изящным крыльям, которые придают моллюску вид фантастического существа. Замысловатые и грациозные движения "ангелов" производят впечатление, что они не плавают, а парят в воде.

Новых обитателей "Москвариума" поселили в специально оборудованный аквариум, где для них сформировали привычные условия, приближенные к естественным. В течение нескольких месяцев сотрудники Российской академии наук и другие специалисты будут проводить исследования по их изучению.

Ранее в "Москвариуме" поселились илистые прыгуны и василиски. Для новых обитателей оборудовали просторный биотопный аквариум, создали подходящий микроклимат и продумали систему кормления, соответствующую их рациону.

"Мослекторий": Ирина Мейнцер – о коралловых рифах

Читайте также


Новость дополняется

животныегород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика