27 мая, 12:03

Происшествия

Девушке, сделавшей кальян на куличе, дали 3 года и 25 дней колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве приговорил к 3 годам и 25 дням колонии общего режима Ксению Белоусову, которая сделала кальян на пасхальном куличе. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мировой суд в Лефортове признал 27-летнюю кальянщицу виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Итоговый срок был назначен с учетом позиции обвинения и того факта, что она совершила преступление в период испытательного срока по прошлому приговору за хранение наркотиков.

Свою вину девушка признала. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

"По приговору суда ей отменено условное осуждение, назначенное за ранее совершенное преступление, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 25 дней в колонии общего режима", – отметили в ведомстве.

Инцидент произошел 13 апреля. Сообщалось, что 27-летняя девушка в баре на улице Сретенке сделала кальян на основе кулича, являющегося традиционным атрибутом пасхального праздничного стола. При этом она сняла происходящее на видео и опубликовала кадры в Сети, чем оскорбила религиозные чувства верующих.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленницей оказалась уроженка Саранска. Ее задержали столичные полицейские, а суд назначил ей запрет определенных действий.

СК РФ возбудил дело об оскорблении чувств верующих из-за кальяна на куличе

