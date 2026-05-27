27 мая, 11:32

Происшествия

Прокурор запросил 3,2 года колонии для девушки, сделавшей кальян на куличе

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Прокурор запросил 3,2 года колонии для Ксении Белоусовой, которая сделала кальян на пасхальном куличе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Окончательно назначить Белоусовой 3 года и 2 месяца лишения свободы", – сказал он.

По делу об оскорблении чувств верующих прокурор потребовал приговорить девушку к 6 месяцам, однако с учетом нарушения испытательного срока по прошлому приговору за хранение наркотиков он запросил реальный срок.

Слушание проходит в особом порядке, без исследования доказательств, так как Белоусова признала вину и заключила досудебное соглашение.

Правоохранители узнали о произошедшем в ходе мониторинга Сети. Было установлено, что не позднее 13 апреля девушка в заведении на улице Сретенке изготовила кальян на основе кулича. Она сняла процесс на видео и опубликовала его в соцсетях.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Девушку задержали, позднее суд назначил ей запрет определенных действий.

