Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 12:16

Шоу-бизнес

Британский певец Jay Sean впервые выступит в Москве

Фото: legion-media.com/ZUMA Press Wire/Nancy Kaszerman

Британский певец и композитор Jay Sean, который известен хитами Ride it, Down и Tonight, впервые выступит в столице. Он даст сольные концерты в зале "Москва" 17 и 18 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертное агентство Say Agency.

"Британский певец и композитор Jay Sean напомнит каждому, где они были в 2009-м, заставит плакать и радоваться, потом снова плакать и снова радоваться. Переговоры с артистом и его командой прошли успешно", – говорится в сообщении.

По словам гендиректора агентства Анны Субчевой, певец имеет большое число поклонников в России, а Say Agency внимательно прислушивается к ним.

Она назвала прошедшие переговоры тяжелыми. Они длились 8 месяцев из-за занятости и плотного графика артиста. Однако продажа билетов уже стартовала.

"Артисту мы хотим показать самую настоящую русскую зиму и как столицу красиво украсят перед Новым годом", – сказала Субчева.

Ранее стало известно, что впервые за 8 лет в Москве и Сочи выступит немецкий музыкант и продюсер Paul van Dyk (настоящее имя – Маттиас Пауль). Артист заявил, что любит Россию и давно не был в этой стране. Он подчеркнул, что с теплотой вспоминает свои выступления перед российской публикой.

Американский рэпер Flo Rida устроил шоу в Москве

Читайте также


шоу-бизнесгород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика