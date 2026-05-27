27 мая, 12:16Шоу-бизнес
Британский певец Jay Sean впервые выступит в Москве
Фото: legion-media.com/ZUMA Press Wire/Nancy Kaszerman
Британский певец и композитор Jay Sean, который известен хитами Ride it, Down и Tonight, впервые выступит в столице. Он даст сольные концерты в зале "Москва" 17 и 18 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертное агентство Say Agency.
"Британский певец и композитор Jay Sean напомнит каждому, где они были в 2009-м, заставит плакать и радоваться, потом снова плакать и снова радоваться. Переговоры с артистом и его командой прошли успешно", – говорится в сообщении.
По словам гендиректора агентства Анны Субчевой, певец имеет большое число поклонников в России, а Say Agency внимательно прислушивается к ним.
Она назвала прошедшие переговоры тяжелыми. Они длились 8 месяцев из-за занятости и плотного графика артиста. Однако продажа билетов уже стартовала.
"Артисту мы хотим показать самую настоящую русскую зиму и как столицу красиво украсят перед Новым годом", – сказала Субчева.
Ранее стало известно, что впервые за 8 лет в Москве и Сочи выступит немецкий музыкант и продюсер Paul van Dyk (настоящее имя – Маттиас Пауль). Артист заявил, что любит Россию и давно не был в этой стране. Он подчеркнул, что с теплотой вспоминает свои выступления перед российской публикой.
