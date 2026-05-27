Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 17:57

Общество

Минобрнауки РФ призвало к изменениям в вузах из-за развития ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшее время в высшие учебные заведения начнут поступать абитуриенты, для которых искусственный интеллект (ИИ) стал нормой с рождения. Из-за этого необходимо будет пересмотреть подходы к образованию, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Главная ошибка любого поколения – готовить детей к своему миру. Нам потребуется почти ежегодная серьезная интеллектуальная работа, поскольку новое поколение (2025–2039 годов. – Прим. ред.) будет первым, для которого искусственный интеллект станет нормой с рождения", – цитирует его ТАСС.

Глава ведомства отметил, что образовательной системе нужно серьезно измениться. Однако окончательное решение о качестве работы студента принимают педагоги.

Кроме того, по словам министра, развитие ИИ способно спровоцировать отказ от письменных дипломных работ в вузах. Выпускники могут начать сдавать устный экзамен, добавил Фальков.

Ранее Минобрнауки РФ анонсировало ряд существенных изменений в правилах приемной кампании 2026/2027 учебного года. Ключевым нововведением стал "день тишины", призванный сделать процедуру зачисления более прозрачной.

Российских школьников научат кибербезопасности и работе с нейросетями


Читайте также


образованиеобществотехнологии

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика