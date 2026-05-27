Минобрнауки РФ призвало к изменениям в вузах из-за развития ИИ

В ближайшее время в высшие учебные заведения начнут поступать абитуриенты, для которых искусственный интеллект (ИИ) стал нормой с рождения. Из-за этого необходимо будет пересмотреть подходы к образованию, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Главная ошибка любого поколения – готовить детей к своему миру. Нам потребуется почти ежегодная серьезная интеллектуальная работа, поскольку новое поколение (2025–2039 годов. – Прим. ред.) будет первым, для которого искусственный интеллект станет нормой с рождения", – цитирует его ТАСС.

Глава ведомства отметил, что образовательной системе нужно серьезно измениться. Однако окончательное решение о качестве работы студента принимают педагоги.

Кроме того, по словам министра, развитие ИИ способно спровоцировать отказ от письменных дипломных работ в вузах. Выпускники могут начать сдавать устный экзамен, добавил Фальков.

Ранее Минобрнауки РФ анонсировало ряд существенных изменений в правилах приемной кампании 2026/2027 учебного года. Ключевым нововведением стал "день тишины", призванный сделать процедуру зачисления более прозрачной.



