28 мая, 16:56

Главный гериатр Москвы Рунихина: посещение театров помогает сохранять ментальное здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Поход в театр помогает в профилактике деменции и сохранении ментального здоровья. Об этом Агентству "Москва" рассказала главный гериатр Москвы Надежда Рунихина.

"В настоящее время активное долголетие признано приоритетной задачей общественного здравоохранения, и существующие методы профилактики и лечения направлены на поддержание здоровья граждан старшего возраста, предупреждение развития заболеваний, в том числе когнитивной дисфункции, и деменции, а также ассоциированных с возрастом мышечной слабости, нарушений мобильности", – отметила она.

По ее словам, регулярные походы в культурные учреждения поддерживают лучшее когнитивное и физическое функционирование.

Гериатр подчеркнула, что большое число пожилых людей ведут малоподвижный образ жизни, который негативно влияет на возрастное снижение физических и когнитивных функций. Рунихина призвала поддерживать повседневную функцию, помогающую самостоятельно жить в обществе.

Походы в театры, на выставки и в музеи она назвала уникальной возможностью для пожилых граждан показать свою независимость и активность. Специалист обратила внимание, что посещение культурных учреждений имеет решающее значение в сохранении здоровья и поддержании активного долголетия.

Билеты в театры Москвы доступны на городском сервисе "Мосбилет" на сайте bilet.mos.ru.

Ранее "Мосбилет" анонсировал ряд интересных выставок, которые пройдут в конце мая в Москве. Среди них – "Путешествие в старую Россию". Она посвящена 220-летию с момента основания одного из самых известных издательских домов середины XIX века.

