28 мая, 16:39

В Госдуме заявили, что заросли борщевика не будут основанием для изъятия земли

Наличие зарослей борщевика Сосновского на участке не будет считаться основанием для изъятия земли. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Раньше, по словам парламентария, "формальный подход" позволял трактовать заросли растения как признак запустения участка, но теперь от такой практики, которая грозила людям потерей земли, ушли.

"Органы власти обязаны оценивать совокупность обстоятельств, а не выносить вердикт по одному растению", – сказал депутат.

Соответствующее изменение было принято в марте 2026 года. Таким образом, новые правила снимают "формальное давление" и юридические риски, но сохраняют требования по освоению земли. В частности, за владельцем участка сохраняется обязанность бороться с сорняком.

Ранее Росреестр опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что около 100 тысяч россиян рискуют лишиться неиспользуемых земельных участков. Получение предостережения не является основанием для изъятия земли, сообщали в ведомстве. За 2025 год выдано 7 570 предписаний, в целом устранено 17 118 нарушений земельного законодательства.

