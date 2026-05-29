Австралийцы поймали тунца стоимостью 70 тыс долларов и съели его

В Австралии три брата выловили тунца весом 107 килограммов и стоимостью около 73 тысяч долларов. Рыбу они съели, сообщает Nine News.

Питер, Майкл и Андреас Саллум поймали тунца с борта яхты около города Аполло-Бей в штате Виктория. Они смогли справиться с ним за два часа.

"Мы все были в полном шоке. Даже капитан судна очень удивился", – сказал один из братьев.

Издание назвало австралийского тунца одной из самых ценных в мире рыб. Цена 1 килограмма мяса может составлять 683 австралийских доллара.

Поскольку в Австралии нельзя продавать пойманную рыбу, мужчины решили съесть ее, а часть мяса раздали родным и друзьям.

Ранее в Калифорнии 27-летний Деян Йованович поймал трехметровую меч-рыбу весом 141 килограмм недалеко от своего дома. Вылов длился около 45 минут. После разделки добычи мясом угостили около 70 человек.

