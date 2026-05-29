Парень сбросил племянницу с третьего этажа в Ивановской области

Парень сбросил племянницу с балкона третьего этажа в Ивановской области, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, инцидент произошел 27 мая в квартире, расположенной в микрорайоне Южном города Родники, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. После оказания медпомощи 2-летняя девочка осталась жива. В настоящее время она находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка, фигурант заключен под стражу. Ведутся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, а также сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия правоохранители еще дадут оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики.

