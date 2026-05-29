29 мая, 17:28

Происшествия

Парень сбросил племянницу с третьего этажа в Ивановской области

Фото: vk.com/ivanovo.courts

Парень сбросил племянницу с балкона третьего этажа в Ивановской области, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, инцидент произошел 27 мая в квартире, расположенной в микрорайоне Южном города Родники, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. После оказания медпомощи 2-летняя девочка осталась жива. В настоящее время она находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка, фигурант заключен под стражу. Ведутся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, а также сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия правоохранители еще дадут оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики.

Ранее в Тульской области обнаружили тело убитой женщины и ее раненых внучек. Пострадавшие госпитализированы, также в больницу доставили их родственницу в тяжелом состоянии. 54-летняя бабушка девочек найдена дома с признаками насильственной смерти. В СК доставлены два человека, их проверят на причастность к преступлению.

