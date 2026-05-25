Тело убитой женщины и ее раненых внучек нашли в Тульской области, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По информации следствия, из поселка Ханино Суворовского района были госпитализированы две девочки в возрасте 8 и 11 лет, а также их родственница в тяжелом состоянии с различными телесными повреждениями. 54-летняя бабушка девочек была найдена дома с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство членов ее семьи. Сейчас к следователю доставлены два человека, чтобы проверить их на причастность к преступлению, а также для проведения следственных действий. На месте преступления продолжается работа следственного управления и криминалистов.

В силовых структурах рассказали РИА Новости, что в настоящий момент пострадавшие девочки находятся в коме. Их состояние оценивается как тяжелое.

Также собеседники журналистов уточнили, что по подозрению в совершении преступления были задержаны женщина 1985 года рождения и уроженец Липецкой области 1991 года рождения.

Ранее в Новосибирске мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы. Девочка получила множественные побои и скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В рамках расследования полицейские задержали 29-летнего подозреваемого, а также привлекли к административной ответственности мать ребенка, поскольку она не оформила документы на дочь после переезда в Россию.

