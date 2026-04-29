29 апреля, 14:42

Происшествия

В Новосибирске мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы

Фото: depositphotos/blinow61

В Новосибирске мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве малолетнего правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого и выяснили, что он нанес девочке множественные побои. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В свою очередь, пресс-служба регионального ГУ МВД добавила, что все трое – мужчина, девочка и ее мать – приехали в Россию в 2025 году и заселились в съемную квартиру. При этом задержанный и ребенок находились в стране нелегально, тогда как мать имела разрешение на пребывание, но не оформила документы на дочь.

В связи с последним ее привлекли к административной ответственности. Более того, наказание понес и арендодатель – на него составлено два административных протокола.

Ранее тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди было найдено в одной из арендованных квартир подмосковного Ногинска. Как установило следствие, мальчика, предположительно, убила собственная мать, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело. К расследованию в том числе были привлечены следователи и криминалисты.

