Путин подписал закон об увеличении сверхурочной работы до 240 часов в год

Владимир Путин подписал закон, который увеличивает предельную дозволенную продолжительность сверхурочной работы вдвое – с 120 до 240 часов в год. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет работать при соблюдении условия: возможность переработок до 240 часов должна быть прописана в коллективном договоре или отраслевом соглашении, распространяющемся на конкретного работодателя.

Для отдельных категорий работников верхняя планка сохранится на уровне 120 часов. Ряд сотрудников смогут привлекаться к сверхурочной работе только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Первые два часа переработки будут оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие часы в пределах 120-часового лимита – не менее чем в двойном. Начиная с 121-го часа каждый час должен оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Кроме того, документ снимает запрет на отзыв из отпуска работников опасных производств, но только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которую необходимо предотвратить.

Ранее адвокат Владимир Филатов связал увеличение сверхурочной работы в стране с острой нехваткой кадров на рынке труда. Компании начали сталкиваться с необходимостью привлечения работников к дополнительной занятости. В связи с появлением больших переработок возникла необходимость их легализовать, уточнил он.

