Россия официально уведомила ЕК о теракте в Старобельске и предупреждении МИД

Миссия России при Евросоюзе официально уведомила Еврокомиссию об атаке ВСУ на Старобельск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при ЕС.

В материале уточняется, "до еэсовской стороны" было доведено содержание заявления российского МИД в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России. Также были переданы фотоматериалы по итогам поездки уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и группы иностранных журналистов в Старобельск.

До этого момента Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий игнорировали произошедшее.

Украинская сторона нанесла удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В этот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте.

В ответ МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Это связано с тем, что российские войска в ближайшее время начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).