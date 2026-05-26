Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 16:45

Политика

Россия официально уведомила ЕК о теракте в Старобельске и предупреждении МИД

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Миссия России при Евросоюзе официально уведомила Еврокомиссию об атаке ВСУ на Старобельск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при ЕС.

В материале уточняется, "до еэсовской стороны" было доведено содержание заявления российского МИД в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России. Также были переданы фотоматериалы по итогам поездки уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и группы иностранных журналистов в Старобельск.

До этого момента Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий игнорировали произошедшее.

Украинская сторона нанесла удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В этот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте.

В ответ МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Это связано с тем, что российские войска в ближайшее время начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Песков прокомментировал отказ западных СМИ посетить Старобельск

Читайте также


Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
политикапроисшествиярегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика