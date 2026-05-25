Эксперт Карнаухов предупредил о рисках засухи и температурных аномалий летом 2026 года

Столбики термометров в столице опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары, а синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца. Чего ждать жителям столицы от финала весны и грядущего лета, расскажет Москва 24.

Вероятен даже снег?

Пришедшее в столичный регион похолодание прекратится в последние дни мая: тогда температура снова начнет стремиться к отметке в плюс 20 градусов, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"При этом всю предстоящую рабочую неделю, с 25 по 29 мая, и в субботу, 30-го числа, будет холодно: среднесуточные показатели будут отставать от нормы на 6–7 градусов (для мая она – 13,6 градуса). Если брать последнюю декаду, значения чуть выше – до плюс 15–16, а мы будем иметь порядка 9–10 градусов", – сказал он.

По словам эксперта, в течение недели будет облачно, временами пасмурно, а также пройдут дожди. Это связано с влиянием полярно-арктического циклона, который сейчас находится над Архангельской областью. Столичный регион будет находиться в его холодной тыловой части, что и приводит к понижению температуры.

"В понедельник, 25-го числа, воздух в Москве еще прогреется до 18–20 градусов, но с 26-го начнется понижение до 12–17 градусов по области, а 28–29 мая – до 8–13 градусов по области. Ночные температуры будут минимальны в четверг и пятницу: по области – плюс 2–7 градусов, в Москве – плюс 5–7", – отметил специалист.

Синоптик также подчеркнул, что при температуре около 4 градусов и ниже и нахождении в тыловой части циклона могут формироваться облака, дающие осадки в смешанной фазе.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Где-то в Подмосковье может пройти даже небольшой снег: он будет подмешиваться к дождю, таять, не достигая земли. При это этом, где достигнет, сразу растает: подстилающая поверхность еще достаточно теплая.

Атмосферное давление будет понижаться и достигнет в Москве минимальных значений в среду (около 734 мм ртутного столба), затем начнет расти и к воскресенью поднимется до 747 мм. Вместе с этим температура воздуха тоже будет стремиться к плюс 20 градусам, добавил эксперт.

В свою очередь, начало июня в Москве ожидается с температурами порядка плюс 17–22 градусов, подчеркнул синоптик.

"Будут идти дожди. К середине июня может потеплеть до 20–25 градусов, а в третьей декаде возможно краткосрочное понижение температуры до 15–20 градусов. К концу декады температура будет подниматься до 25–30 градусов, и такая же жаркая погода перейдет в начало июля. Но без дождей не обойдется", – резюмировал Ильин.

Риски засухи

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в беседе с Москвой 24 отметил, что самое сложное в метеорологии – это давать прогнозы на 2–3 месяца вперед.

"Похолодание, которое пришло в Московский регион после 30-градусной жары в мае (что не совсем характерно для весны), – это все в пределах относительно нормальных колебаний температуры, не надо воспринимать это как экстремальное похолодание", – сказал он.

В эпоху глобального потепления движения воздушных масс становятся более интенсивными, пояснил специалист. В связи с этим Московский регион посещают массы из разных регионов: Сибири, Скандинавии, Средиземного моря, Средней Азии. В зависимости от того, какие из них находятся в регионе, бывает то очень жарко, то очень холодно – это уже достаточно привычная ситуация, подчеркнул он.

"Из-за того что последние годы были очень жаркими с точки зрения повышения глобальной температуры, начали активно таять льды в Гренландии, ослабляется атлантическая меридиональная циркуляция, теплоперенос из тропиков в полярные области изменяется, в Европе и Евразии наступает относительное похолодание. В предыдущий период рекордного роста температуры (2014–2016 годы с явлением Эль-Ниньо) в 2017 году была необычно холодная весна", – напомнил климатолог.

Эксперт также добавил, что в 2026-м тоже была необычно морозная зима и весна с "холодными сюрпризами". По его словам, это может повторяться и летом: периоды похолодания, периоды жары, экстремальные осадки – к этому нужно быть готовым.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Я надеюсь, что в этом году не будет аномальной жары на несколько месяцев, как в 2010 году, это было бы очень нежелательно. Достаточное количество осадков весной, вода впиталась в почву – это не должно привести к засухе и блокирующим антициклонам, хотя в эпоху глобального потепления окончательно исключать нельзя, но вероятность не очень велика.

Экстремальная жара опасна как для людей со слабым сердцем и болезнями дыхательной системы, так и для животных. При этом главной опасностью, по мнению специалиста, являются лесные и торфяные пожары.

"После 2010 года торфяники обводнили, привели в порядок, вероятность пожаров стала меньше, но прошло много времени. Если повторится сценарий 2010 года, пожары могут быть еще более масштабными (глобальное потепление продолжается, процессы становятся интенсивнее). Если в прошлый раз была температурная аномалия 5–10 градусов, то сейчас может быть 10–15. Блокирующий антициклон может стоять не полтора месяца (как в 2010 году), а два", – добавил эксперт.

В 2010-м площадь пожаров составляла примерно 2% от общей площади лесов и торфяников Московского региона. Если этот процент увеличится, может резко возрасти количество угарного газа в атмосфере, предупредил Карнаухов.