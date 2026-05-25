25 мая, 15:07

Эксперт Карнаухов предупредил о рисках засухи и температурных аномалий летом 2026 года

Май со снегом или аномальная жара? Какую погоду ждать москвичам

Столбики термометров в столице опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары, а синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца. Чего ждать жителям столицы от финала весны и грядущего лета, расскажет Москва 24.

Вероятен даже снег?

Пришедшее в столичный регион похолодание прекратится в последние дни мая: тогда температура снова начнет стремиться к отметке в плюс 20 градусов, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"При этом всю предстоящую рабочую неделю, с 25 по 29 мая, и в субботу, 30-го числа, будет холодно: среднесуточные показатели будут отставать от нормы на 6–7 градусов (для мая она – 13,6 градуса). Если брать последнюю декаду, значения чуть выше – до плюс 15–16, а мы будем иметь порядка 9–10 градусов", – сказал он.

По словам эксперта, в течение недели будет облачно, временами пасмурно, а также пройдут дожди. Это связано с влиянием полярно-арктического циклона, который сейчас находится над Архангельской областью. Столичный регион будет находиться в его холодной тыловой части, что и приводит к понижению температуры.

"В понедельник, 25-го числа, воздух в Москве еще прогреется до 18–20 градусов, но с 26-го начнется понижение до 12–17 градусов по области, а 28–29 мая – до 8–13 градусов по области. Ночные температуры будут минимальны в четверг и пятницу: по области – плюс 2–7 градусов, в Москве – плюс 5–7", – отметил специалист.

Синоптик также подчеркнул, что при температуре около 4 градусов и ниже и нахождении в тыловой части циклона могут формироваться облака, дающие осадки в смешанной фазе.

Где-то в Подмосковье может пройти даже небольшой снег: он будет подмешиваться к дождю, таять, не достигая земли. При это этом, где достигнет, сразу растает: подстилающая поверхность еще достаточно теплая.
Александр Ильин
синоптик прогностического центра "Метео"

Атмосферное давление будет понижаться и достигнет в Москве минимальных значений в среду (около 734 мм ртутного столба), затем начнет расти и к воскресенью поднимется до 747 мм. Вместе с этим температура воздуха тоже будет стремиться к плюс 20 градусам, добавил эксперт.

В свою очередь, начало июня в Москве ожидается с температурами порядка плюс 17–22 градусов, подчеркнул синоптик.

"Будут идти дожди. К середине июня может потеплеть до 20–25 градусов, а в третьей декаде возможно краткосрочное понижение температуры до 15–20 градусов. К концу декады температура будет подниматься до 25–30 градусов, и такая же жаркая погода перейдет в начало июля. Но без дождей не обойдется", – резюмировал Ильин.

Риски засухи

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в беседе с Москвой 24 отметил, что самое сложное в метеорологии – это давать прогнозы на 2–3 месяца вперед.

"Похолодание, которое пришло в Московский регион после 30-градусной жары в мае (что не совсем характерно для весны), – это все в пределах относительно нормальных колебаний температуры, не надо воспринимать это как экстремальное похолодание", – сказал он.

В эпоху глобального потепления движения воздушных масс становятся более интенсивными, пояснил специалист. В связи с этим Московский регион посещают массы из разных регионов: Сибири, Скандинавии, Средиземного моря, Средней Азии. В зависимости от того, какие из них находятся в регионе, бывает то очень жарко, то очень холодно – это уже достаточно привычная ситуация, подчеркнул он.

"Из-за того что последние годы были очень жаркими с точки зрения повышения глобальной температуры, начали активно таять льды в Гренландии, ослабляется атлантическая меридиональная циркуляция, теплоперенос из тропиков в полярные области изменяется, в Европе и Евразии наступает относительное похолодание. В предыдущий период рекордного роста температуры (2014–2016 годы с явлением Эль-Ниньо) в 2017 году была необычно холодная весна", – напомнил климатолог.

Эксперт также добавил, что в 2026-м тоже была необычно морозная зима и весна с "холодными сюрпризами". По его словам, это может повторяться и летом: периоды похолодания, периоды жары, экстремальные осадки – к этому нужно быть готовым.

Я надеюсь, что в этом году не будет аномальной жары на несколько месяцев, как в 2010 году, это было бы очень нежелательно. Достаточное количество осадков весной, вода впиталась в почву – это не должно привести к засухе и блокирующим антициклонам, хотя в эпоху глобального потепления окончательно исключать нельзя, но вероятность не очень велика.
Алексей Карнаухов
ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН

Экстремальная жара опасна как для людей со слабым сердцем и болезнями дыхательной системы, так и для животных. При этом главной опасностью, по мнению специалиста, являются лесные и торфяные пожары.

"После 2010 года торфяники обводнили, привели в порядок, вероятность пожаров стала меньше, но прошло много времени. Если повторится сценарий 2010 года, пожары могут быть еще более масштабными (глобальное потепление продолжается, процессы становятся интенсивнее). Если в прошлый раз была температурная аномалия 5–10 градусов, то сейчас может быть 10–15. Блокирующий антициклон может стоять не полтора месяца (как в 2010 году), а два", – добавил эксперт.

В 2010-м площадь пожаров составляла примерно 2% от общей площади лесов и торфяников Московского региона. Если этот процент увеличится, может резко возрасти количество угарного газа в атмосфере, предупредил Карнаухов.

Зудакова Татьяна

