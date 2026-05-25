Летний сезон проекта "Мой спортивный район" начнется в Москве 1 июня

Городской проект "Мой спортивный район" начнет работать в рамках "Лета в Москве" с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Москвичи и гости столицы смогут бесплатно тренироваться на свежем воздухе более чем на 140 площадках: во дворах, парках, на ВДНХ, в "Лужниках" и даже на крышах районных центров", – отмечается в сообщении.

Горожане и туристы смогут посетить занятия по 13 видам спорта, включая фитнес, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, роллер-спорт, бег и ушу.

Особое внимание будет уделено спецпроекту "На высоте". В его рамках на 16 крышах столичных зданий состоятся тренировки по танцевальному фитнесу, йоге, растяжке и зумбе. На занятия приглашают лиц от 16 лет. Кроме того, появятся новые площадки, среди которых будут районные центры "Место встречи "Планета", "Место встречи "Витязь", "Место встречи "Орион" и крыша делового центра "Технофлагман".

Площадки "Моего спортивного района" будут открыты по всему городу. В их число войдут стадион "Свиблово", парк "Яуза", ВДНХ, музей‑заповедник "Коломенское" и олимпийский комплекс "Лужники". Чтобы присоединиться к тренировке, необходимо выбрать удобную площадку, дату и время на сайте проекта мойспортрайон.рф и пройти регистрацию.

