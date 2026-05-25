Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 16:24

Общество

Открывший вирус Эбола ученый призвал мир прекратить панику из-за новой вспышки

Фото: 123RF.com/aukid

Необходимо прекратить панику из-за новой вспышки вируса Эбола, заявил конголезский вирусолог, глава Национального института биомедицинских исследований в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе Жан-Жак Муйембе-Танфун, который открыл лихорадку как новое заболевание.

"У нас никогда не было такой глобальной реакции. Это ненормально", – сказал он в эфире телеканала RTS.

Он отметил, что паника отражает страх, который возник после пандемии COVID-19. Тем не менее механизмы передачи данных заболеваний "совершенно различны". Кроме того, ситуацию осложнила вспышка хантавируса на круизном судне Hondius.

Муйембе-Танфун призвал к доверию властям, которые обладают опытом в данной области. По его словам, текущая вспышка заболевания будет взята под контроль, а через 2–3 месяца, возможно, будет полностью локализована.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее ВОЗ признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой. В настоящий момент количество предполагаемых случаев заражения превысило 900.

Вспышка хантавирусной инфекции была зафиксирована в мае на лайнере MV Hondius. В настоящий момент число заражений выросло до 12, а также зарегистрировано три смерти. Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации с инфекцией.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика