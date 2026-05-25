Открывший вирус Эбола ученый призвал мир прекратить панику из-за новой вспышки

Необходимо прекратить панику из-за новой вспышки вируса Эбола, заявил конголезский вирусолог, глава Национального института биомедицинских исследований в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе Жан-Жак Муйембе-Танфун, который открыл лихорадку как новое заболевание.

"У нас никогда не было такой глобальной реакции. Это ненормально", – сказал он в эфире телеканала RTS.

Он отметил, что паника отражает страх, который возник после пандемии COVID-19. Тем не менее механизмы передачи данных заболеваний "совершенно различны". Кроме того, ситуацию осложнила вспышка хантавируса на круизном судне Hondius.

Муйембе-Танфун призвал к доверию властям, которые обладают опытом в данной области. По его словам, текущая вспышка заболевания будет взята под контроль, а через 2–3 месяца, возможно, будет полностью локализована.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее ВОЗ признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой. В настоящий момент количество предполагаемых случаев заражения превысило 900.

Вспышка хантавирусной инфекции была зафиксирована в мае на лайнере MV Hondius. В настоящий момент число заражений выросло до 12, а также зарегистрировано три смерти. Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации с инфекцией.

