Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ по ситуации с хантавирусной инфекцией

Роспотребнадзор находится в контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее странами-членами по ситуации с хантавирусной инфекцией в мире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что во вторник, 12 мая, состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств – членов Евразийского экономического союза. Участники встречи уделили особое внимание ситуации с хантавирусной инфекцией.

В пресс-службе отметили, что Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ как национальный координатор по Международным медико-санитарным правилам.

"Роспотребнадзор проинформировал о минимальных рисках завоза и распространения данного заболевания на территории стран евразийского региона", – подчеркнули в ведомстве.

Вспышку хантавирусной инфекции зафиксировали на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, в мае. В общей сложности ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа MV Hondius.

По мнению ученых, ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера, может стать 19 мая.

