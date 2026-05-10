Россиянин из экипажа MV Hondius останется на борту до прибытия в Нидерланды

Россиянин, входящий в состав экипажа лайнера MV Hondius, где была выявлена вспышка хантавируса, останется на судне, которое поплывет в Нидерланды для дезинфекции. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Мадриде.

Первая группа людей – пассажиры и член экипажа испанского подданства – после эпидемиологической проверки покинула лайнер 10 мая. Как сообщили в Минздраве Испании, всего на борту находилось 14 подданных королевства. Их транспортировали на самолете с Канарских островов в военный госпиталь Мадрида, где они будут находиться на карантине под наблюдением врачей.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил на своей странице в соцсети Х, что эксперты ВОЗ вместе с Минздравом Испании проводят эпидемиологическую оценку состояния пассажиров и координируют чартерные рейсы с МВД.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что все пассажиры лайнера, не имеют симптомов заболевания. Испанские власти сообщали, что операция по репатриации граждан с судна организована с международными структурами и государствами, граждане которых находятся на борту.

10 мая запланированы рейсы для граждан Канады, Турции, Франции, Великобритании, Ирландии и США. После завершения высадки пассажиров судно с 30 членами экипажа поплывет в Нидерланды, где будет проведена дезинфекция.

Гарсия предупредила, что последний рейс по репатриации людей с лайнера запланирован на 11 мая. По ее словам, этот борт отправится в Австралию с 6 гражданами этой страны, а также некоторыми пассажирами из азиатского региона. Помимо этого, министр рассказала, что Нидерланды направят два самолета. Они примут пассажиров, которых не забрали их страны.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На его борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

Всего на судне инфекция была зафиксирована у 8 человек. По данным ВОЗ, от хантавируса погибли три человека, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

При этом в ВОЗ сообщили, что в настоящее время нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Основной мерой борьбы с инфекцией остается своевременная медицинская помощь.

Хантавирусы – семейство вирусов, которые поражают мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

