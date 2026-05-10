10 мая, 14:40

Происшествия

Самолет рейса Хабаровск – Ноглики аварийно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Самолет, выполнявший рейс Хабаровск – Ноглики, совершил незапланированную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

"Воздушное судно De Havilland Canada Dash 8-Q400 в связи с возникшей неисправностью совершило аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова", – говорится в сообщении ведомства.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, посадка прошла около 15:30 по местному времени, на борту находились 60 пассажиров. Аварийные службы аэропорта отработали в штатном режиме, приземление прошло благополучно.

Следственные органы начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ). Транспортная прокуратура также организовала проверку, в ходе которой дадут оценку техническому состоянию судна и его подготовке к вылету.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Тбилиси, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки. Лайнер приземлился на запасном аэродроме.

До этого борт, следовавший в Баку, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей. Посадка прошла штатно, рейс был перенесен на другой самолет.

