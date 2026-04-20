Летевший из Петербурга в Стамбул пассажирский самолет совершил посадку в Бухаресте

Летевший из Санкт-Петербурга в Стамбул пассажирский самолет совершил посадку в Бухаресте. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Пулково.

По данным источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза, борт приземлился в румынской столице штатно. Причиной внеплановой посадки самолета могло стать плохое самочувствие одного из пассажиров

Ранее в провинции Рисаль потерпел крушение гражданский вертолет, в результате 2 погибли и еще 3 пострадали. По сообщениям местных СМИ, вертолет модели Bell 505, вылетевший из Манилы в сторону провинции Кесон, был вынужден совершить экстренную посадку.

Один из пострадавших остается в критическом состоянии, а среди погибших – иностранец. Пилот, несмотря на тяжелые ранения, был в сознании, но сильно дезориентирован.