Собянин: уничтожен беспилотник, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен очередной беспилотник, летевший на Москву. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Удары вражеских беспилотников начались утром 14 июня. К настоящему времени удалось ликвидировать уже 7 БПЛА.

Из-за этого оказались введены ограничения на полеты в аэропорту Жуковский, а аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании полетов.

