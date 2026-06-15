Ливень, град и ветер обрушатся на Москву в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременные сильные дожди, местами ливень с порывами ветра до 15 метров в секунду, а также гроза и град обрушатся на Москву во второй половине дня 15 июня. Об этом предупредил в МАХ столичный комплекс городского хозяйства.

Наиболее интенсивными осадки будут после 15:00 и вплоть до утра 16 июня. За сутки в отдельных районах города может выпасть не менее половины месячной нормы осадков.

Городские службы на фоне надвигающейся непогоды перевели в режим повышенной готовности. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", а также откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

Автомобилистов попросили не парковать машины вблизи деревьев, а пешеходов – не укрываться под ними во время непогоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на неделе с 15 по 21 мая в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, соответствующая маю. С понедельника по субботу включительно регион окажется в тыловой части североатлантического циклона. Ночью температура составит 8–13 градусов, днем 15–20, что на 5 градусов ниже нормы.

За шесть суток в столице может выпасть до 43,5 миллиметра осадков, что примерно равно половине июньской нормы. В воскресенье, 21 июня, влияние циклона ослабнет, в регион придет антициклон, воздух прогреется до 20–25 градусов, однако сильной жары в июне уже не ожидается.