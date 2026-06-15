Нашествие гусениц, медведок и слизней ожидается в Московском регионе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Нашествие гусениц, медведок и слизней можно ожидать в Московском регионе этим летом. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, благодаря мягкой зиме, теплому началу весны и большому количеству снега все традиционные вредители для средней полосы России прекрасно перезимовали и размножаются. Речь идет о разных видах гусениц, долгоносиков, пядениц, колорадских жуков, проволочников, медведок, слизней.

"Всех этих вредителей средней полосы в этом году будет больше – не в 2 раза, но в 1,5 вполне можно ожидать. Поэтому нужно уже сейчас запасаться инсектицидами", – заявила эксперт.

При этом большого количества кузнечиков в столичном регионе, скорее всего, не будет. Специалист объяснила это тем, что они активно размножаются в таком климате, как в южных регионах, например в Астрахани. Там недавно зафиксировали нашествие этих насекомых. Московский же регион не подходит им ни по почве, ни по влажности, ни по световому дню.

Воронова также рассказала, как бороться с вредителями. Народные методы, такие как настой помидорной ботвы, горьких перцев, горчицы, посыпание содой, солью, обливание колой или хозяйственным мылом, неэффективны. Нет официально подтвержденных данных о том, что они действуют.

При этом, если колорадского жука на участке нет или встретилось буквально пара особей, бобы, высаженные по периметру картошки, возможно, его отпугнут. Но если особей много, они не справятся. Если все черное от тли, никакие настои не подействуют.

"Те же слизни не обжигаются о горькое – у них должна исчезнуть слизь, которая является гарантией их жизни, а лишают ее только специальные препараты. А вот сода и соль могут испортить почву – после них ничего расти не будет. Профессиональные средства учитывают механизм, губительный для каждого вида вредителей", – уточнила Воронова.

Препараты от почвенных вредителей, таких как проволочник, который сидит в почве и может поесть весь картофель, нужно вносить в землю сейчас, не дожидаясь, когда картофель увеличится в размерах, добавила она.

"Вскоре макушка лета – больше всего света в природе, это самый расцвет вредителей", – подчеркнула специалист.

Для обработки растений важно учитывать погодные условия: не должно быть поминутных грозовых дождей – нужно минимум 2–3 дня сухой погоды, а температура не должна быть выше 35 градусов. Но главное, чтобы дождь не смыл средства. Есть добавки-прилипатели, но, если вредители прячутся, когда много влаги, они не будут присутствовать на обрабатываемых растениях, заключила Воронова.

Ранее профессор Михаил Гильденков усомнился в возможности появления саранчи в Центральном федеральном округе (ЦФО) России в 2026 году. Он объяснил, что массовое нашествие перелетной азиатской саранчи провоцируют жаркие и засушливые годы с теплыми зимами. Однако сезон 2025–2026 года был совсем не таким.