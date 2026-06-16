Трамп заявил, что Иран согласился никогда не создавать ядерное оружие

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Власти Ирана согласились на требование США никогда не создавать ядерное оружие. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также опроверг сообщения о якобы планах Вашингтона выплатить Тегерану 300 миллионов долларов.

"История о том, что США заплатят Ирану 300 миллионов долларов, – это фейковые новости, распространяемые "думократами"!" – написал Трамп.

Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США после заключения мирного соглашения с Ираном, которое состоялось 14 июня. Обе стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан.

В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном. Однако Исламская Республика подчеркнула, что будет внимательно следить за действиями США. Официальная церемония подписания соглашения пройдет 19-го числа в Швейцарии.