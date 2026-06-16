16 июня, 04:12Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар вспыхнул на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В результате случившегося никто не пострадал. К тушению пожара привлечено 32 человека и 7 единиц техники.
Кроме того, после атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. На месте работают специальные и экстренные службы.
Ранее около 100 квартир и 40 автомобилей были повреждены в результате удара БПЛА по жилому дому в Орле. Помимо этого, в результате произошедшего погиб 1 человек, еще 9 пострадали.
В Херсонской области два моста оказались повреждены в результате массового налета вражеских дронов. В частности, вновь был поврежден мост возле Чонгара, в связи с чем движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто.
Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач