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16 июня, 04:12

Происшествия

Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар вспыхнул на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В результате случившегося никто не пострадал. К тушению пожара привлечено 32 человека и 7 единиц техники.

Кроме того, после атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. На месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее около 100 квартир и 40 автомобилей были повреждены в результате удара БПЛА по жилому дому в Орле. Помимо этого, в результате произошедшего погиб 1 человек, еще 9 пострадали.

В Херсонской области два моста оказались повреждены в результате массового налета вражеских дронов. В частности, вновь был поврежден мост возле Чонгара, в связи с чем движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто.

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