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15 июня, 11:48

Происшествия

Около 100 квартир и 40 машин получили повреждения при ударе БПЛА в Орле

Фото: MAX/"Губернатор Клычков"

Около 100 квартир и 40 автомобилей были повреждены в результате удара БПЛА по жилому дому в Орле. Об этом заявил глава Орловской области Андрей Клычков во время заседания регионального правительства, передает ТАСС.

Он также уточнил, что в результате случившегося погиб 1 человек, еще 9 пострадали.

"Многие были задействованы в реагировании на произошедшую ситуацию", – отметил Клычков, добавив, что специалисты продолжают обследовать разрушения после атаки.

БПЛА атаковал жилой дом в Орле в ночь на 14 июня. По словам губернатора региона, дрон был начинен поражающими элементами.

Жителей поврежденных квартир разместили в городских гостиницах. Муниципалитет решает вопросы восстановления жилья и компенсации за повреждения имущества.

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