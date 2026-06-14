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14 июня, 11:05

Происшествия

Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Орле

Фото: МАХ/"Губернатор Клычков"

Украинский беспилотник атаковал жилой дом в городе Орле. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, удар произошел ночью 14 июня. В результате один человек погиб, еще восемь получили травмы. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Жители пострадавших квартир размещены в городских гостиницах.

Клычков уточнил, что ситуация находится под контролем МЧС и правоохранителей. Кроме того, продолжается ликвидация последствий атаки.

В свою очередь, областная прокуратура держит на контроле соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи после атаки БПЛА. Для этого обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами.

"На место падения БПЛА для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Северного района города Орла", – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Для приема жалоб жителей и оказания правовой помощи организована горячая линия по телефону +7 (903) 637-14-95.

Ранее в Вязьме Смоленской области обломки дрона упали на частный жилой дом, после чего началось возгорание. Пострадала пожилая женщина, она доставлена в больницу. Ее состояние стабильное. Глава региона Василий Анохин пожелал раненой скорейшего выздоровления.

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