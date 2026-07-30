Замначальника управления Минпромторга Аллу Половченю арестовали по делу о растрате

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Мещанский суд Москвы арестовал замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об аресте было принято 29 июля. В Минпромторге подтвердили задержание и заявили, что ведомство оказывает необходимое содействие следственным органам.

По данным РБК, фигурантами дела также стали заместитель директора по развитию ГК "Эфко" Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Их также отправили под стражу, при этом им вменяют мошенничество в особо крупном размере. В компании подтвердили задержание нескольких сотрудников компании и выразили им поддержку.

Как уточняет издание, расследование связано с проектом "Транспорт будущего", который занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем. Ранее в рамках этого же дела был арестован генеральный директор компании и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.

"Транспорт будущего" зарегистрировали в ноябре 2021 года. Изначально проект развивался при участии членов совета директоров ГК "Эфко", однако позднее стал самостоятельным разработчиком и производителем беспилотных авиационных систем.

В 2023 году компания запустила первую очередь завода по выпуску беспилотников в особой экономической зоне "Тольятти". В январе 2025 года предприятие в Самарской области посетил Владимир Путин.

Ранее в Дагестане арестовали экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о крупной взятке. Следствие считает, что весной 2023 года он вместе с начальником отдела муниципального контроля получил от коммерсанта пять квартир на сумму свыше 18 миллионов рублей. Сейчас бывший чиновник находится под стражей.