Движение в районе Выставочного переулка ограничат до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 31 июля 2026 года до 10 июля 2030 года на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной будет круглосуточно закрыта одна полоса для движения, сообщили в столичном Дептрансе.

Ограничения вводятся из-за строительных работ. В Выставочном переулке в районе дома 16, строения 1, по Краснопресненской набережной, одну полосу закроют, при этом движение сохранится по одной полосе в каждом направлении. На этом участке также проведут переразметку проезжей части и временно запретят парковку.

На Пресненской набережной в районе того же дома закроют одну из трех полос. Ограничения будут действовать круглосуточно на протяжении почти четырех лет.

Ранее сообщалось, что с 1 августа до 31 октября из-за проведения работ по строительству инженерных сетей на участке местного проезда в районе дома 18 по улице Екатерины Будановой в Москве будет недоступна для движения одна полоса. Помимо этого, с 2 августа до 19 сентября, а также с 21 сентября до 31 октября будет введено круглосуточное перекрытие местного проезда.

