Движение на внутренней стороне 30-го километра МКАД восстановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движение на внутренней стороне 30-го километра МКАД в районе съезда № 30В восстановлено после аварии с пятью автомобилями, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности добавили, что пострадавшая пожилая женщина была эвакуирована с места ДТП в больницу на вертолете.

На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.

Авария произошла 30 июля на внутренней стороне МКАД в районе съезда № 30В. В результате ДТП один человек погиб, еще три человека получили травмы и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

