Один человек погиб в ДТП с 5 автомобилями на МКАД

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб в ДТП с участием 5 автомобилей на МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на внутренней стороне 30-го километра автодороги в районе съезда № 30В. На место прибыли специалисты оперативных служб, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

По фактус случившегося была начата проверка. Ее ход и результаты взяла под контроль прокуратура Южного административного округа.

В Дептрансе также предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на 5 километров. Автомобили проезжают по 2 полосам. В связи с этим водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее авария произошла на Калужском шоссе. В правом ряду в сторону столицы в районе Сосенок столкнулись автомобили BMW, Volkswagen и фургон. В работе на месте происшествия были задействованы экстренные службы и медики.

