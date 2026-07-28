28 июля, 16:30Происшествия
Два человека пострадали при возгорании автомобиля в Дагестане
Фото: MAX/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"
Двое мужчин пострадали при возгорании автомобиля в результате взрыва газовоздушной смеси в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошел в селе Гамиях Новолакского района. Предварительно, взрыв произошел прямо во время движения автомобиля ВАЗ-2115.
Мужчины доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Один из них получил ожоги 40% поверхности тела, он в тяжелом состоянии. Второй пострадавший с ожогами 20% поверхности тела находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее автомобиль BMW врезался в грузовик на Калужском шоссе в Москве, после чего оба авто загорелись. По информации журналистов, погибли 2 человека – водитель и пассажир легковой машины. Помимо этого, участником ДТП стал мотоциклист, но он отказался от госпитализации.
Позднее стало известно, что причиной аварии стал выезд BMW на встречную полосу. Госавтоинспекция и прокуратура ТиНАО выясняют обстоятельства случившегося.