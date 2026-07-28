Два человека пострадали при возгорании автомобиля в Дагестане

Фото: MAX/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Двое мужчин пострадали при возгорании автомобиля в результате взрыва газовоздушной смеси в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в селе Гамиях Новолакского района. Предварительно, взрыв произошел прямо во время движения автомобиля ВАЗ-2115.

Мужчины доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Один из них получил ожоги 40% поверхности тела, он в тяжелом состоянии. Второй пострадавший с ожогами 20% поверхности тела находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее автомобиль BMW врезался в грузовик на Калужском шоссе в Москве, после чего оба авто загорелись. По информации журналистов, погибли 2 человека – водитель и пассажир легковой машины. Помимо этого, участником ДТП стал мотоциклист, но он отказался от госпитализации.

Позднее стало известно, что причиной аварии стал выезд BMW на встречную полосу. Госавтоинспекция и прокуратура ТиНАО выясняют обстоятельства случившегося.

