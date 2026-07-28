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28 июля, 16:51

Спорт

Россияне выступят на Сурдлимпийских играх 2027 года в нейтральном статусе

Фото: deaflympics.com

Российские спортсмены допущены к участию в Сурдлимпийских играх 2027 года в Австрии в нейтральном статусе. Об этом сообщили в Сурдлимпийском комитете России.

Официальное подтверждение от Международного комитета спорта глухих было получено 27 июля. Соревнования пройдут с 15 по 24 января 2027 года в Инсбруке и Зеефельде.

В состав сборной вошли 26 спортсменов в четырех дисциплинах. В сноуборде выступят Даниил Истомин, Кирилл Истомин, Алексей Казанцев, Эдуард Халаджан, Милена Сафина и Анна Сурмилина. Горнолыжный спорт представят Карина Гайдамащук, Кирилл Гайдамащук, Алиса Иванова, Павел Казаков, Мария Кузнецова и Зульфир Зайнуллин.

В лыжных гонках заявлены Ульяна Евдокимова, Максим Ковалев, Олеся Левковская, Любовь Майорова, Владимир Майоров, Мария Маженина, Кирилл Тутаев и Алик Зюзюлькин. В шахматах сыграют Давид Богдан, Кира Другова, Михаил Габдуллин, Ольга Лагутина, Алдар Ооржак и Юлия Туркеева.

Ранее посольство РФ в Берлине сообщило, что Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допускать российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе.

В российском дипломатическом учреждении после этого указали на недопустимость дискриминации по признаку гражданства или национальной принадлежности. Аналогичного мнения и Всероссийское общество глухих. Его глава Александр Бочков указывал, что спорт должен находиться вне политики и не должен быть заложником таких решений.

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