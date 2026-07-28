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28 июля, 17:36

Наука

Звезда-компаньон впервые обнаружена у красного сверхгиганта Бетельгейзе

Фото: eso.org

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) впервые зафиксировали тусклую звезду-компаньона красного сверхгиганта Бетельгейзе в созвездии Ориона. Об этом сообщили в пресс-службе обсерватории.

Ученые безуспешно искали спутник Бетельгейзе около 100 лет. Как отметил лидер группы исследователей Мигель Монтаргес, небесное тело оказалось крупнее, чем предсказывали расчеты, поэтому команде удалось его обнаружить.

Изображение звезды команда получила с помощью "Очень большого телескопа" (VLT), который расположен в чилийской пустыне Атакама. Монтаргес добавил, что наблюдения за компаньоном Бетельгейзе продлятся еще в течение года.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что август 2026 года станет самым насыщенным месяцем по количеству астрономических явлений. Ожидаются полное солнечное затмение вечером 12 августа, частное лунное затмение утром 28 августа и пик звездопада Персеиды в ночь на 13 августа – до 100 метеоров в час.

В эту же ночь на небе можно будет увидеть Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер, а в течение всего месяца на утреннем небе будут видны все планеты, кроме Меркурия.

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