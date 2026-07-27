Юрист Георгиева: фейковым арендаторам квартир может грозить до 5 лет тюрьмы

В Сети обсуждают случай со сдачей квартиры в столице, где арендатор сменил замки и заселил новых жильцов. При этом выпроводить их оттуда и вернуть недвижимость владельцам не удается. Как не стать жертвой подобной схемы и защитить свои права, разбиралась Москва 24.

Прибыльное преступление

В Сети завирусилась история собственницы квартиры на улице Москворечье, которая потеряла доступ к жилью после того, как сдала его.



Владелица обнаружила, что арендатор без уведомления сменила замки на входной двери, вселила в квартиру третьих лиц и перестала вносить плату за проживание. В ответ собственница уведомила нанимательницу о досрочном расторжении договора и потребовала освободить помещение, однако последняя отказалась выполнить это требование.



Утверждается, что после обращения собственницы в полицию арендатор предъявила сотрудникам правоохранительных органов поддельные документы, подтверждающие пролонгацию договора, которые владелица не подписывала. Подобная схема якобы может приносить 200 тысяч рублей в месяц с одного объекта.



Похожий случай ранее произошел в Симферополе, где женщина сдала квартиру молодой девушке, которая через месяц перестала выходить на связь. Когда собственница решила проверить жилье, она обнаружила, что замки заменены, а в квартире проживает неизвестный мужчина со своей девушкой, сообщило УМВД республики.



Выяснилось, что арендаторы успели мошенническим образом переоформить право собственности на себя, использовав поддельные документы. Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей, а двое злоумышленников были задержаны в Адыгее и Ростове-на-Дону. Оба прежде отбывали наказание за такие же преступления.



Также ранее в соцсетях обсуждался громкий инцидент из Калининграда: пожилая женщина, сдавшая квартиру в аренду, спустя несколько месяцев неожиданно вернулась, открыла дверь своим ключом и без предупреждения заселилась в одну из комнат. На возмущение жильцов и попытки риелтора урегулировать ситуацию она ответила, что как собственница имеет полное право пожить в своей квартире несколько дней и не видит в этом ничего предосудительного.

Предусмотреть все

Перед заключением договора о сдаче квартиры в аренду нужно в первую очередь проверить всех, кого собственник планирует заселить. Об этом Москве 24 рассказала юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева.

"Арендатор по закону обязан предоставить паспорт при заключении договора, плюс необходимо понять, реальный ли он. Бывает, что используют поддельные документы, рассчитывая уйти от ответственности. Проверить все можно через общедоступные сервисы на сайте МВД или портал "Госуслуги". Это первое и самое важное правило", – рассказала юрист.



Также она указала на необходимость правильно составить договор, по которому собственник получит законное право приходить в жилище для проверки и контроля.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Это должно быть четко прописано в документах, чтобы у арендатора не возникло сомнений в его обоснованности. В договоре необходимо указать конкретное количество человек, которые могут проживать в квартире – не просто 3–5, а поименно всех.

Если прописать общее количество жильцов, арендатор сможет на законных основаниях вселять кого угодно чуть ли не каждый день. Также надо прямо указать, что субаренда запрещена либо разрешена только с письменного уведомления и согласия собственника. Необходимо и обязательно прописать, что квартиросъемщик не имеет права менять замки без ведома владельца, уточнила Георгиева.



"Но даже если все пункты прописаны, арендатор может их нарушить – поменять замки, вселить посторонних, перестать платить. В таком случае собственник имеет право обратиться в полицию", – добавила она.



Комментируя случай с квартирой на улице Москворечье, юрист подчеркнула, что, если арендатор не платит и при этом сдает недвижимость третьим лицам, он завладевает деньгами собственника. Это подпадает под определение мошенничества как хищения чужого имущества или приобретения права на него путем обмана или злоупотребления доверием (159 УК РФ). Наказание может дойти до лишения свободы сроком до 2 лет и увеличится, если преступление совершено, например, группой лиц.



"Также может быть использована статья о самоуправстве (330 УК РФ). Это самовольное, вопреки установленному порядку совершение действий, правомерность которых оспаривается, если причинен существенный вред. Смена замков как раз подпадает под это определение", – уточнила Георгиева.

Среди возможных наказаний по части 1 этой статьи – штраф до 80 тысяч рублей или арест до 6 месяцев. Если самоуправство совершено с применением насилия или угрозой его применения, наказанием может стать лишение свободы до 5 лет.



По словам Георгиевой, вероятно и использование статьи о нарушении неприкосновенности жилища (139 УК РФ). Наказание – штраф до 40 тысяч рублей, арест до 3 месяцев и другое.



Помимо уголовной ответственности, можно применять и гражданско-правовые механизмы. Статья о возврате арендованного имущества арендодателю (622 ГК РФ) устанавливает, что при прекращении договора квартиросъемщик обязан вернуть жилье в том состоянии, в котором получил, с учетом нормального износа, обратила внимание эксперт.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Если гражданин не возвращает имущество или делает это несвоевременно, владелец вправе добиваться внесения арендной платы за все время просрочки. Если она не покрывает причиненных убытков, можно требовать их возмещения в полном объеме.

Кроме того, у собственника есть право взыскать расходы на замену замков, юридические консультации и другие вынужденные траты. Если местонахождение арендатора неизвестно, но паспорт был проверен и указан адрес, иск можно подать по месту его проживания. Суд вынесет решение, а приставы будут заниматься взысканием средств, если у должника есть доходы или имущество.



По словам юриста, сдавать квартиру без письменного договора нельзя: в этом случае сложно доказать сам факт арендных отношений.

"Переписка в мессенджерах – лишь косвенное доказательство, которое может не принять суд. Без договора невозможно определить, на каких условиях сдавалась квартира, можно ли было менять замки, проживание какого количества людей допускалось. Также опасно использовать типовой договор из интернета – он не учитывает конкретные риски и не защитит в конфликтной ситуации", – добавила она.

В этой связи специалист порекомендовала обращаться к профессионалам, чтобы документ был адаптирован под конкретную ситуацию и до мельчайших деталей. Например, можно ли проживать с животными, принимать родственников, какой порядок посещения квартиры собственником. Только грамотно составленный договор с учетом всех возможных рисков обезопасит собственника при сдаче жилья, резюмировала Георгиева.

