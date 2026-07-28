Российские сети АЗС начали ослаблять ограничения на продажу бензина

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Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на горячие линии компаний.

На части заправок ограничения уже полностью отменены, на других был увеличен максимальный объем продажи бензина, однако в ряде регионов они пока сохраняются. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимиты сняты на АЗС "Лукойл". Свободно купить топливо в столице также можно на заправках Teboil.

Вместе с тем на многих московских станциях "Газпром нефти" по-прежнему действует ограничение в 30 литров бензина и дизеля, согласно данным локатора АЗС Russiabase. При этом на горячей линии компании пояснили, что на некоторых станциях лимит распространяется только на оплату через мобильное приложение, а каждая АЗС регулирует этот вопрос самостоятельно.

В сети "Нефтьмагистраль" по-прежнему действует лимит в 50 литров на покупку бензина АИ-100, в том числе в канистры. Остальные марки топлива и дизель отпускаются без ограничений.

В других регионах лимиты постепенно смягчают, но полностью не исчезли. К примеру, "Роснефть" увеличила объем отпуска бензина с 30 до 50 литров на автомобиль. Аналогичная мера действует на заправках "Башнефти". На горячей линии "Лукойла" сообщили, что в отдельных регионах по-прежнему сохраняются лимиты, а также ограничения по системе четных и нечетных дней.

На АЗС "Газпрома" полностью отменили лимиты в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также на федеральной трассе М-4 "Дон". При этом в других регионах ограничения все еще действуют.

Эксперты считают, что улучшению ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства. При этом полностью отменять лимиты на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, добавили специалисты.

В конце мая в России возникли сложности с обеспечением топливного рынка, что потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас ситуация на АЗС выправляется.

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года для производителей и непроизводителей. Ограничения на экспорт дизельного топлива отменят по мере стабилизации внутреннего рынка.